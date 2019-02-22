悍將索沙首練投 超強3洋投合體

悍將大咖新洋投索沙來台首度進牛棚練投。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕「砰！砰！砰！」富邦悍將燕巢春訓基地牛棚區，昨傳來陣陣聲響，原來大咖新洋投索沙首度練投，共計投50球，總教練「鑼總」陳連宏在旁緊盯，看了相當滿意。

悍將三洋投伍鐸（左起）、羅力、索沙合體。（記者羅志朋攝）

33歲索沙去年效力LG雙子拿下9勝，防禦率3.52排名韓職第3，181K名列第2，他在韓職連投7年，單季至少9勝起跳，球速頻飆破150公里，因稅務問題被迫離開南韓，美職小熊曾開小聯盟合約，不過他選擇中職的原因是，回美國要待在3A，須長期搭巴士太辛苦了，台灣打球環境較好。

索沙具大聯盟資歷，在韓職屬頂級洋投，來到中職自然是高薪一族，據悉，本季索沙月薪高居全聯盟前3，他上週五報到，羅力和伍鐸晚兩天與球隊會合，悍將三巨投正式合體。

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羅力曾兩度奪中職投手三冠王，堪稱近年最強洋投，伍鐸則是去年中職勝投王，三洋投皆具單季兩位數勝投實力；近10年，中職兩度單隊擁有三名10勝級先發投手，最終球隊都封王，包括2010年兄弟象羅曼、麥格倫、卡斯帝，和2017年桃猿史博威、賽格威、道恩斯。

悍將洋投戰力堪稱聯盟頂尖，但先發本土投手當自強。2017、18年土投總計先發87人次僅拿到14勝，合計防禦率5.69，2013年林晨樺奪勝投王，先發25場就豪取15勝。

7土投搶2席先發輪值

今年悍將先發輪值扣除3洋投，另2席由7土投競爭，包括林晨樺、林克謙、黃亦志、陳仕朋、林政賢、吳世豪和陳品學，去年下半季表現出色的吳世豪，鑼總寄予厚望，但他右手肘曾受傷，身體狀況仍須觀察。

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