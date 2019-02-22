小熊熱身賽 曾仁和24日打頭陣

曾仁和（今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽即將登場，小熊隊將於台灣時間24日凌晨首戰釀酒人，總教練梅登已敲定將由台灣投手曾仁和打頭陣。

小熊熱身賽將從春訓大本營史隆球場（Sloan Park）展開，梅登昨宣布第一場由24歲右投曾仁和先發，還幽默地說：「我前幾天已經告訴他，恭喜成為我們的『開幕戰』投手。」

曾仁和去年首度投入大聯盟春訓，在熱身賽出賽3場（包括1場先發），投4.2局被敲4安、失3分都是責失，防禦率5.79；今年是他第2年參與大聯盟春訓，很快就確定首個任務，率先在熱身賽亮相。

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曾仁和去年球季曾在大聯盟登板1場，只先發2局掉3分、無關勝敗，在小聯盟3A表現也不盡理想，先發26場、共投136.1局、失103分（95責失），防禦率6.27，今年重新開始，再拚開季25人名單。

CBS運動網指出，小熊擁有萊斯特、韓德瑞克斯、達比修有、海默斯等資深投手，經驗都很豐富，先發輪值依舊堅強，預測曾仁和可能仍會從3A開季。

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