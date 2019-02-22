味全龍領隊、教頭 最快3月底確定

頂新禮聘任中傑出任資深顧問，昨赴中職與秘書長馮勝賢（左）會面。（中職提供）

〔記者吳清正／台北報導〕將重組味全龍加盟中職的頂新集團，昨天首次正式和聯盟秘書長馮勝賢會談，頂新發言人歐陽劭瑋會後表示，最快將在3月底確定領隊和總教練人選。

頂新昨與中職正式會談

歐陽劭瑋與曾任味全龍、興農牛領隊的資深顧問任中傑昨前往聯盟，和馮勝賢、副秘書長王惠民會談約2小時。歐陽劭瑋表示，頂新三董魏應充了解外界都很關心職棒第5隊的進度，已成立「職業棒球籌備處」，禮聘任中傑出任資深顧問，希望借重他的經驗，加速球隊籌組。並指示領隊和總教練人選必須在3月底、4月初確認。

魏應充曾和前味全龍總教練徐生明遺孀謝榮瑤會面，當時對於謝榮瑤找回龍隊球員擔任教練的建議表示認同，目前頂新對於教練團人選是否以具味全龍資歷者優先？歐陽劭瑋表示：「還在審慎評估中，這也是條件。」

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馮勝賢表示，4球團都表達歡迎味全龍重新加盟，未來會有更多溝通和緊密交流，來協助籌組的進度，會長吳志揚也指示，能幫忙的地方就全力以赴。

昨天會談重點包括協調魏應充和中職會長吳志揚的會面時間，歐陽劭瑋表示，魏應充希望趕快敲定，好當面向吳志揚表達加盟的決心。不過，昨天雙方對於會面時日尚未達成結果。

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