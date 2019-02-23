兩紀錄告急 詹姆斯啟動肅殺模式

不是球鞋的問題！詹姆斯（中）面對火箭哈登（右二）防守，重心不穩踉蹌倒地。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕經過一週休兵，NBA例行賽重燃戰火。湖人詹姆斯開啟「季後賽模式」，攻下全隊最高的29分，外加11籃板，率隊上演本季最大逆轉秀，終場以111：106力退火箭，戰績29勝29敗勝率重返五成。

逆轉火箭 湖人勝率返5成

湖人全場最多落後達19分，但末節詹姆斯帶頭反撲，並封鎖住哈登的進攻，拉出一波10：0攻勢，反敗為勝。湖人本季總共有6場落後15分以上，最後還能收下勝利。

詹姆斯表示，「現在是衝刺季後賽的關鍵時刻，我必須挺身而出。」主帥華頓則透露，詹姆斯的表情明顯變得更嚴肅，求勝心也比之前更強烈。

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湖人目前排在西部第10，離第8名的快艇仍有2.5場勝差，若無法急起直追，詹姆斯連續13年進入季後賽、連9年打總冠軍賽的紀錄恐將中斷。

三星合體 火箭沒慶祝行情

火箭「三巨頭」哈登、卡培拉和保羅，暌違2個月重新合體，卻無法守住勝利。總教練丹東尼表示，「決勝期我們進攻當機，卻被詹姆斯投進許多關鍵球，種下敗因。」

哈登昨攻下30分、5籃板和6助攻，連續攻下30分以上場次累計至32場，獨居史上第二。但手感欠佳，三分球10投2中，且在關鍵時刻犯滿離場，火箭反攻功虧一簣。

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