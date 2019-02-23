柯瑞炸籃KD鍋趴 勇士開工大喜

柯瑞（右）接獲杜蘭特助攻，切入後雙手灌籃。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士柯瑞昨展現NBA第一射手的威力，全場飆進10記三分彈，進帳36分，杜蘭特也挹注28分，聯手率隊以125：123險勝國王，戰績42勝16敗穩居西部第一。

杜蘭特昨給本季選秀榜眼巴格利震撼教育，送出平生涯最高的單場7次阻攻，其中有5次是賞給巴格利。杜蘭特解釋，「巴格利畢竟還是菜鳥，經驗稍嫌不足，投籃缺少護球的動作，我只是順勢把球拍掉。」

勇士主帥柯爾表示，「杜蘭特的防守常被低估，他不僅會得分，防守能力也是聯盟中數一數二的高手。」杜蘭特上季也曾繳出單場7阻攻，近20年僅有5人能達到此成就。

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在明星賽大秀灌籃的柯瑞，昨再度展現優異的彈跳力，首節接獲杜蘭特的助攻，切入後雙手灌籃，技驚全場，連隊友格林也不敢置信的高舉雙手。

國王昨與衛冕軍鏖戰到最後一刻才敗陣，終場前7.4秒，國王犯規戰術奏效，勇士伊古達拉2罰不進，可惜國王希爾德未能把握最後一擊的機會，吞下二連敗，戰績30勝28敗排名西部第9。

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