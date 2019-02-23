杜拜女網賽》「巨人殺手」止步4強 仍寫台將「薇」武史

謝淑薇歷經3盤大戰惜敗捷克柯薇妥娃，單打止步4強。（路透）

謝淑薇（右）與柯薇妥娃賽後握手。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇昨於杜拜女網錦標賽險些又爆冷門，單打4強戰先盛後衰，以6：3、2：6、4：6惜敗給捷克第2種子柯薇妥娃，吞下對戰4連敗，無緣問鼎冠軍。

3盤大戰 惜敗柯薇妥娃

謝淑薇稍事休息，台灣時間今天凌晨與捷克搭檔史崔可娃再出擊，四強戰強碰詹詠然／詹皓晴，「寶島內戰」決定爭后席次誰屬。

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被WTA官網譽為「巨人殺手」的謝淑薇，此次中東行遇強更強，4連勝首開台灣女將挺進「WTA超5」單打4強紀錄。尤其連斬德國第5種子柯珀、捷克第4種子普莉絲可娃，生涯第5度強壓世界前十大高手， 靈巧多變的「淑薇Style」以小搏大，更把柯薇妥娃嚇出身冷汗 。

「WTA超5」單打晉4 台將第一人

謝淑薇過去三度遭遇柯薇妥娃還沒開胡，包括今年雪梨女網賽16強戰，都以直落二落敗。面對兩屆溫布頓封后、甫於澳網奪亞的柯薇妥娃，謝淑薇第7局刁鑽回擊率先突破，順勢再保之後，又把握機會，逼得柯薇妥娃反手失誤連連，再度破發先馳得盤。

次盤柯薇妥娃強力反撲，重砲強抽第3、5局接連破發，取得4：1領先，小薇第6局「丟士」拉鋸錯失3個破發點，1：5無路可退時驚險保發，可惜未能回破，仍讓對方扳回一城。

決勝盤雙方互破纏鬥，多破1次且率先保發的柯薇妥娃3：1超前，韌性十足的小薇跟著守住止血，但接下來3度「丟士」 沒回破咬上，4：5時讓柯薇妥娃強勢保發，鏖戰2小時10分鐘被逆轉。

柯薇妥娃晉級決賽，但過程贏得並不輕鬆。（美聯社）

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