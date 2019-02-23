SBL》「桃兵」陳順詳沒逃 助台銀逆襲龍頭

台銀陳順詳（左）傷後復出貢獻17分，助隊扳倒龍頭金酒。（記者陳志曲攝）

台銀本季第一次拿下連勝、首度擊敗金酒。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕年初右手小拇指開放性骨頭脫位的33歲台銀主將陳順詳，相隔1個半月後，昨重返球場，從小在桃園長大的他首度來到桃園巨蛋出賽，面對戰績龍頭金酒，打得毫無懼色，全場進帳17分，助隊以98：89本季首度扳倒金酒，也是台銀本季首度連勝。

傷勢不斷自我懷疑 一度想退休

談到養傷的艱辛過程，陳順詳一度哽咽，過去4年從左腳膝蓋到腰椎開刀，不少時間在復健當中度過，他說，「也曾想過要不要退休算了，就算傷癒歸隊，我還能幫助球隊嗎？」他也感謝球團、教練願意相信他。

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首度踏上家鄉球場 成連勝功臣

小學、國中都在桃園念書，陳順詳透露，從小學就在玩球，當時曾到桃園巨蛋看瓊斯盃，相隔20多年以球員身分踏上球場，真的很不一樣，另一種圓夢的感覺。

儘管台銀戰績不佳，6勝19敗排名墊底，攻下21分的張博勝表示，球隊過年放得比別人少，他們沒有放棄季後賽，希望可以創造奇蹟。

金酒開春首戰就踢鐵板，教練吳俊雄表示，這是一種警惕，該贏未贏，讓球員更緊繃一點，失分太多要趕快調整，迎戰下一場比賽，金酒今天將面對排名第二的台啤。

台銀張博勝（前）昨攻下21分。（記者陳志曲攝）

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