SBL》裕隆少一人成武器 桑尼回歸31分

裕隆呂政儒昨攻下24分。（記者陳志曲攝）

重新登錄的桑尼（左）希望打好最後10場例行賽，他昨轟下31分。（記者陳志曲攝）

裕隆B.戴維斯（中）回歸SBL，首戰僅進帳8分。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕裕隆農曆年後找來聯盟前得分王B.戴維斯助陣，但昨天他受限於犯規麻煩，僅有8分進帳，本週重新登錄的桑尼，展現強大進攻能力轟下31分，搭配本土呂政儒挹注24分，終場以84：79擊退地主璞園。

兩軍一路拉鋸至決勝節，呂政儒在終場前2分33秒的關鍵三分打，助裕隆以76：74奪回領先，隨後切入禁區拋投命中，拉開比數。談到這兩波強攻籃下取分，呂政儒表示，就打好自己的球，並調適好心情，最重要的是盡量得分。

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兩年前左腳跟腱斷裂的B.戴維斯表示，很感激能有機會再度回到SBL，不過他認為重點並非他回鍋，而是團隊至上，希望盡力幫助球隊。桑尼則表示，接下來還有10場例行賽，把每場都當作最後一役來拚，相信球隊會更好。

裕隆教練李啟億表示，因為控球後衛林韋翰小腿拉傷缺陣，球隊速度變慢，不過卻剛好拖慢對方。

璞園教練麥班達連兩場都吞技術犯規，他解釋，為了保護球員跟裁判爭執，他願意領技術犯規，「做教練最基本就是球員安全，場上發生危害球員的動作，裁判又不吹，我當然要上前爭取。」

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