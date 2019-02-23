巴黎奧運未列棒球 錯過東奧恐等8年

回顧奧運上一次舉辦棒球比賽，已是2008年的北京奧運。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘、徐正揚／綜合報導〕2024年巴黎奧運籌委會向國際奧會（IOC）提案，推薦納入霹靂舞、運動攀登、衝浪、滑板4種競賽，國人熱愛的棒球再度出局，最快2028年洛杉磯奧運才有機會重返奧運。

棒球1984年洛杉磯奧運為示範賽，1992年巴塞隆納奧運首度成為正式種類，台灣隊還拿下史上最佳銀牌佳績，至2008年北京奧運連辦5屆，但2012年倫敦、16年里約已兩屆沒辦，直到東奧才靠日本主辦國自選回鍋，且僅剩6個參賽名額。

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由於歐洲地區棒球不盛行，巴黎奧運仍未列入，反觀街舞當中深受年輕人歡迎的霹靂舞，卻成為唯一新增競賽；至於東奧首辦的衝浪、運動攀登、滑板、空手道，前三者也將續留巴黎奧運。

世界棒壘總會（WBSC）會長法卡利表示，未來將繼續與國際奧會合作，並會做好準備，努力把焦點擺在2028年洛杉磯奧運，保證會繼續在法國與全世界推廣棒壘球。

WBSC為爭取棒球納入巴黎奧運，曾派出專人前往法國勘察適合舉行棒球賽的地點，並願意提供經費與技術，協助法國興建至少兩座棒球場，除了舉行奧運，也能做為發展棒球的基地。

棒協秘書長林宗成指出，WBSC雖然做出許多努力，很可惜繼倫敦、里約奧運後又沒有棒壘球，2028年是美國繼1996年後再次主辦奧運，棒壘球成為自選項目的機會很高。

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