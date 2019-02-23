HBL》連霸松山與不敗能仁 今晚正面對決

松山前役爆冷輸給高苑，今晚挑戰能仁，林勵（中）能否找回手感將是關鍵。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽8強賽昨休兵1日，今重燃戰火。最受矚目的松山高中對決能仁家商，將於今晚7點開打，也被視為冠軍前哨戰，兩隊皆已擬定對策，期盼能擊敗對手，以第一名之姿晉級4強。

能仁家商本學年度已拿下12連勝，是唯一不敗勁旅，只要再拿1勝就能篤定晉級。

請繼續往下閱讀...

能仁在複賽曾以14分扳倒松山，全隊士氣高昂，但主帥林正明不敢大意，「松山韌性十足，尤其替補戰力明顯優於我們；期待陣中有更多射手挺身而出，才能突破對方的針對性防守。」

松山前役爆冷不敵高苑工商，目前與光復和南山高中同為3勝1敗，想要挑戰三連霸，就必須擊敗能仁提振士氣。

松山高中主力林勵前一場手感不佳，僅攻下11分，且出現本學年度個人單場最多的5次失誤。能否及時回穩，與馬建豪組成進攻「雙箭頭」，將成為球隊能否突圍的關鍵。

女子組8強賽形成明顯的三強鼎立，普門、南山和永仁高中皆4戰全勝，只要再拿下1勝就能晉級。今天下午2點的普門與南山之戰，將有一隊能率先搶下進軍小巨蛋的門票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/