看好「羽捕」實力 陳瑞昌點出問題

陳重羽（左）交流賽第2場先發蹲捕，本壘攻防時扭傷左膝。（資料照，統一獅提供）

〔特派記者倪婉君／日本關西機場報導〕儘管這次雙獅交流賽蹲捕提前傷退，但統一獅前年第一指名選進的陳重羽，獲得投捕教練陳瑞昌高度期待，被看好有未來國家隊主戰捕手的實力。

尚缺經驗與配球默契

23歲的陳重羽前年季中加盟後，第1年都守外野，去年則是以捕手為主（91場）、外野為輔（12場），今年則專職蹲捕。這次交流賽第2場，陳重羽就先發蹲捕，在首局本壘攻防就因閃躲西武1棒金子侑司，導致左膝內側有點扭傷，隨後甚至單局被盜壘3次，所幸並無大礙。

請繼續往下閱讀...

陳瑞昌認為阻殺還需投手的配合，第1次盜壘在他看來應是出局，「我跟重羽說，其實問題並不在他。」陳瑞昌拿過2次捕手金手套，他認為陳重羽的臂力不是問題，只是欠缺經驗和純熟度，且須提升和投手的配球默契。

「我鼓勵他，他會成為國家隊的主戰捕手，他絕對有這個能力。」陳瑞昌看好陳重羽的未來性，但目前獅隊捕手，以林祐樂的穩定性最好。

至於西武明星捕手森友哉，陳瑞昌則直言，「西武如果以森友哉當主戰捕手，我認為會滿辛苦的，他的捕手成熟度還不是很好。」認為他的打擊很好，但守備會是罩門。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/