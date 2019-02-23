開幕戰「指定」大王 日媒預測第5棒

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕王柏融在春訓展現絕佳狀況，自隊內紅白戰起已連續6場都有安打，吸引日職各隊高度關注，日本體育報《體育報知》預測日本火腿的開幕戰先發打線，他可能擔任指定打擊，棒次排在中心打線的第5棒。

春訓逾6割 連6場安打

王柏融在春訓熱身賽已出賽6場，累計13打數擊出8支安打、打擊率高達6成15，不僅被日本國家隊監督稻葉篤紀點名要非常注意，《體育報知》也提到，羅德、西武都派人前往沖繩進行情蒐，認為王柏融的表現值得警戒。

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該報採訪西武、羅德記錄員千原淳弘、八島祥司，千原覺得王柏融的出棒很有力量，打擊很有自己的節奏，技巧與其他能力都相當不錯。八島認為，王柏融的擊球力道強、選球力突出、揮空率很低，對內角球展現不錯的拉打能力。

內角球拉打能力獲肯定

火腿新球季開幕戰在3月29日於札幌巨蛋迎戰歐力士，《體育報知》預測先發打線，王柏融排在第5棒擔任DH，與近藤健介、中田翔構築中心打線。近藤本季可能從外野移防三壘，王柏融將與清宮分攤左外野。

日職公辦熱身賽今天開打，讀賣巨人將迎戰樂天金鷲，先發投手各是菅野智之、則本昂大，宋家豪預定登板中繼，能否對決陽岱鋼是一大焦點；火腿將於明天對巨人，陽岱鋼、王柏融有機會同場出賽。

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