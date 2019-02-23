奪冠好艱難 張志豪為恰恰、紅龜拚了

張志豪努力練球，希望為恰恰與紅龜拚奪一冠。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕中信兄弟球星張志豪，今年有機會達成生涯千安、百轟、百盜里程碑，但這並非他的第一志願，首要目標是奪冠，他說，「恰哥（彭政閔）、紅龜（陳江和）賢拜最後一年了，我想幫他們拿到總冠軍，有個美好ending。」

幫前輩有個美好ending

張志豪2015年就完成百盜，本季只要再敲3轟、114安，就能完成百轟千安，不過與個人紀錄相較，他更在意好久不見的總冠軍。

請繼續往下閱讀...

2010年兄弟象封王，當時年僅35歲的陳瑞振成為中職史上最年輕的冠軍教頭。當年張志豪只是菜鳥，他回憶，打到總冠軍賽最終順利封王，過程雖辛苦，但不覺得拿冠軍是很困難的事，後來連4年打進總冠軍賽，卻一冠難求，才意識到原來奪冠如此不簡單。

「今年想拿總冠軍的感受很強烈！」張志豪說，2015、16年中信兄弟陣容超強，沒能奪冠最可惜，今年恰恰和紅龜打完就退休，真的很想為他們拚一冠；2010年兄弟封王陣容，如今只剩彭政閔、陳江和、王勝偉、張志豪和周思齊。

去年張志豪以22轟拿下生涯首座全壘打王，不過，單季慘吞110K，為全聯盟最糟，平均3.5打數吞1K，下半季打擊率僅2成22、敲6轟，打擊狀態低迷。

張志豪表示，今年首要課題是降低揮空率，提升擊球確實度，也要加強選球，但不會因此放棄追求長打。

加強選球 降低揮空率

至於年底世界12強賽，張志豪說，雖然現在心思放在職棒賽場，但當初捨合庫進職棒，最大動力就是當國家隊外野手，2015年12強賽、17年經典賽，這兩次國際賽的經驗都很寶貴，他非常珍惜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/