術後曾懷疑自己 黃恩賜拚開季先發

黃恩賜自評傷癒8成，希望能拚進開季一軍名單。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕中信兄弟22歲投手黃恩賜，前年10月動右手肘韌帶置換手術，經過漫長復健，今年終於投入完整春訓，他自評恢復8成，希望能儘速找回另2成，拚進開季一軍名單。

回憶過往，黃恩賜說，術後復健並不痛苦，艱難的是復健後丟球，常擔心無法恢復昔日身手，數度自我懷疑，有時候丟一丟手不舒服，還會自怨自艾。

還好一軍投手教練佛斯特常給黃恩賜正能量。佛斯特告訴他，投球強度拉高，手因此不舒服，這是手術後的正常現象，必須跨過數道關卡才行，且進牛棚不能「放力」投，必須當作實戰強度在丟，黃恩賜聽進去了，漸入佳境。

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找出手肘受傷病因，黃恩賜認為是投球準備動作和姿勢過大，導致投球都用手在丟，沒有運用核心肌群和下半身力量，投球動作不順暢，經過改造，他說，「投球仍偏美式，但動作較正常了，最重要的是，手的負擔不會那麼大，也有用到核心肌群和下半身。」

前年入隊至今，黃恩賜還沒在職棒一、二軍比賽投過一球，本季他盼身體健康，完成教練團賦予的任務。

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