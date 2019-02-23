伯納帶兵 要打出「速度棒球」

美籍教頭伯納單膝跪地，與選手「心靈交流」談話，鼓舞士氣。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕昨中信兄弟春訓基地，早上10點半野手頂著豔陽，在內野草皮單膝跪地，62歲美籍教頭伯納也採同樣跪姿，與選手「心靈交流」談話，藉此鼓舞士氣。到底說了些什麼？伯納笑說，「抱歉，無法告訴你。」

伯納（中）希望球員打出「速度棒球」。（記者羅志朋攝）

伯納選手時期沒上過大聯盟，在小聯盟多隊擔任投手教練，前後累積十餘年資歷，去年來到兄弟擔任投手教練，季末代理總教練，今年真除。

伯納自信地認為，他在棒球圈待得夠久，長期在小聯盟教球，所以對棒球比賽解讀能力不錯，且懂得與選手溝通，並了解他們在想什麼，他坦言，「來台當職棒球隊總教練，是我從來也沒想過的事，很享受這個過程。」

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中職史上從來沒有美籍總教練率隊奪冠，伯納今年要挑戰歷史，他表示，各國職業運動常見執教很久的教頭，卻從未領軍奪冠的例子，作為教頭的他，能做的就是充分了解選手，排出最佳陣容應戰，畢竟球是場上球員打的，而非總教練。

今年正式接任兄弟總教練，想打造什麼樣的球風？伯納說，他希望打出「速度棒球」，不管投、打、跑、守都具速度，並帶有侵略性，他執教風格會下較多戰術，再用速度壓迫對手。

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