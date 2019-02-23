去年熱身賽撐最久林子偉今年先亮相

林子偉今年率先在熱身賽亮相，努力為新球季累積籌碼。（今日美國檔案照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽今晨開打，旅美台將接力上陣，紅襪首戰碰上東北大學，擔綱游擊手的林子偉率先亮相；明晨則換小熊投手曾仁和先發出戰釀酒人。

去年大聯盟開季，台灣球員全數缺席，中斷連10年搶進開季25人名單的紀錄，而當時熱身賽奮戰最久的就是林子偉，開幕前不到1週才下放3A，今年則是率先在熱身賽亮相，努力為新球季累積籌碼。

林子偉去年在熱身賽出賽19場，31打數敲4安、吞11K，打擊率僅1成29，今年首戰就站上游擊防區，也重披5號球衣，盼再拚出好表現。紅襪總教練柯拉表示，熱身賽初期還不會讓太多主力上場。

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若從打擊籠內的視角來看林子偉練打，應該很有趣，曾獲普立茲新聞攝影獎的波士頓環球報記者葛洛斯菲德（Stan Grossfeld），昨讓這個想法實現，在紅襪准許下，進入打擊籠拍照，卻把林子偉嚇壞。

記者本壘後方搏命拍照

「林看著我，就像我瘋了一樣，我還說別揮空喔！」葛洛斯菲德描述拍攝過程，打擊籠就像相框，然後林子偉把球揮向中右外野，葛洛斯菲德坦言當時鬆了一口氣。

林子偉事後也透露壓力超大，很驚訝葛洛斯菲德真的要從本壘後方拍照，「我很害怕，一旦揮空，他就會受傷，所以只能盡力擊中球。」

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