美媒評實力被低估 朱立人可望3A開季

胡智為。（今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年共有9名台將參加大聯盟春訓，創歷史新高，24歲朱立人是唯一捕手，美媒也看好他的機會。

張育成。（今日美國）

江少慶。（今日美國）

為應付大量投手練習，且考量受傷風險，春訓通常會有多名捕手，但今年印地安人春訓營只有4名捕手，包括哈塞、培瑞茲、普拉維奇都要競爭25人名單，另一人就是沒在40人名單的朱立人。

朱立人。（今日美國）

The Sports Daily注意到朱立人，昨不僅專文介紹，也認為他這幾年來都被低估，今年春訓就能發揮實力，不僅能與頂尖投手搭檔，熱身賽前段應有不少上場機會，可望首度從3A開季，並看好他今年進入40人名單。

朱立人2012年加盟印地安人後，曾因右肘韌帶置換手術而休兵復健，但他在小聯盟逐年往上爬，去年曾從高階1A、2A再首度登上3A，整季出賽99場後，又投入亞利桑那秋季聯盟展現守備功力，今年更首度獲邀參加大聯盟春訓，加上投手江少慶、胡智為和內野手張育成，今年印地安人春訓難得有4台將齊聚。

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