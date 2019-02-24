為佩玲而戰 苗商討22年奇蹟

苗商廖怡婷火力全開。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕苗栗高商「三劍客」雖然少了李佩玲，所幸廖怡婷、陳映慈未受影響，合力貢獻48分，率隊92：88擊敗東泰高中，進帳HBL8強賽第2勝，保住相隔22年再次晉級4強的機會。

苗商雖連6年闖入8強，但上一次晉級4強得追溯到85學年度，本季以廖怡婷、陳映慈及李佩玲為主軸，被視為4強黑馬隊伍。

不過，李佩玲日前對決永仁高中弄傷膝蓋，昨天還得拄著柺杖走路，8強賽階段確定無法上場。廖怡婷、陳映慈前晚緊急應變，召集全隊開會分配場上任務，要全力為李佩玲而戰。

請繼續往下閱讀...

負責得分的廖怡婷，昨轟下本屆個人新高30分，外帶9助攻、7籃板；鞏固籃板的陳映慈進帳18分及生涯最多22籃板。廖怡婷說：「這次要連佩玲的份一起打，希望帶她去台北小巨蛋。」

值得一提的是，苗商上屆隊長、現就讀台灣師大的U18國手徐詩涵昨到場看球，中場休息時在觀眾席上大喊「廖怡婷加油」，讓學妹受寵若驚。廖怡婷說：「徐詩涵是我們的支柱，有她為我加油，信心都跟著來了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/