補班日湧3000人 看吳永盛追「夢」

吳永盛（中）首度披上夢想家戰袍，小試身手，替補上陣獲得4分、2籃板。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕東南亞籃球聯盟台灣球隊寶島夢想家昨天於彰化體育館主場迎戰香港東方，儘管昨為補班日，仍有3000名觀眾進場支持，甫加盟的旅美好手吳永盛首披夢想家戰袍，初登板獲得觀眾掌聲歡呼；夢想家昨打出團隊籃球，傳出25次助攻，多點開花，終場109：101贏球，收下本季對戰四連勝，橫掃對手。

吳永盛去年修完加州大學沙加緬度分校學業，回到台灣，加盟生涯第一支職業隊伍，昨天生涯初登板，出賽10分鐘，留下4分、2籃板，他說：「很開心能再次回到場上打球，很感謝學長們給的指導還有隊友們的信任，讓我在場上放開去打，幫助球隊贏球。」吳永盛英文名字為Jeff，網友幫他取了「國民姊夫」外號。

本季對戰橫掃香港東方，夢想家教練穆雷表示，「對我來說很特別，他們是拿過冠軍的隊伍，擁有很好的陣容及文化，能夠橫掃他們，我為球隊感到驕傲。」戰績12勝6負的夢想家今天持續於主場出賽，將面對聯盟墊底的澳門戰狼。

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