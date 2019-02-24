力量技巧兼具 大王連7場敲安

王柏融昨對廣島3打數2安打，熱身賽連續7場敲安打。（取自產經體育）

鳥滾跑出內野安打

〔記者徐正揚／綜合報導〕日本火腿昨天在自辦熱身賽對廣島，王柏融先發打第三棒擔任指定打擊，不但把熱身賽連續安打場次推進到7場，還擊出他在熱身賽的第1支三壘安打，累計打擊率6成25，今天將在公辦熱身賽首次亮相，對上陽岱鋼所屬的讀賣巨人。

王柏融1局上首次打擊，面對曾於2016年勇奪澤村賞的廣島左投強森，雖打成二壘滾地球，卻靠腳程跑出內野安打，自隊內紅白戰起，連續7場都有安打，4局上面對海威格又打成二壘滾地球，6局上面對勞倫斯擊出中右外野深遠三壘安打，隨即退場休息。

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首支三壘安打出爐

火腿由有原航平先發，投3局沒挨安打無失分，廣島於4局下在梅西亞2分彈帶動下灌進4分，火腿於6局上靠著王柏融的三壘安打、橫尾俊建2分彈，扳回3分追成3：5落後，7局上再搶3分一舉超前，以9：5逆轉勝廣島。

王柏融在熱身賽16打數擊出10支安打，累計打擊率6成25，《日刊體育》球評和田一浩稱讚王柏融不僅有力量，打擊技巧也很好，他認為，王柏融打擊時的身體重心都能保持在中間，擊中球後的身體重心保持得很不錯，是高打擊率的關鍵。

和田指出，王柏融的軸心腳雖是非慣用腳，卻很有力量，也運用得很靈活，揮擊的右臂延伸得很完美，出棒方式也很平衡，他看好王柏融在日職的表現，雖然全壘打可能會減少，但其他數據會很出色，尤其是打擊率。

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