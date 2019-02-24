富邦盃少棒》「四拍子」楊譁永 叔叔是兄弟投手

豐田投手楊譁永先發好投，教練稱讚是四拍子選手。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦盃12強少棒大賽另一場4強賽同樣精采，面對桃園仁善具U12國手資歷的邱宇珩，台東豐田打來毫無懼色，從他手中搶下2分。豐田在楊譁永和彭凡兩位投手合力封鎖下，終場以3：1險勝仁善，晉級冠軍戰。

龜山假想敵 鎖定黃義傑

桃園龜山與台東豐田重現去年底徐生明少棒賽和勝求盃的爭霸組合，雙方各取一冠，兩隊在重光盃則是準決賽遭遇過，龜山以6：3奪勝。

請繼續往下閱讀...

台東豐田174公分好手黃義傑，本屆攻守俱佳，是主戰投手兼游擊手，也是龜山的假想敵。

豐田國小黃義傑。（記者簡榮豐攝）

龜山教練干易哲說：「已經有心理準備，對方會拿最好的投手對我們。我們這屆小朋友心理素質不錯，邱立璿4強好投是關鍵，若無意外今天應該會推李立威登板。」

豐田先發投手楊譁永繳出4.1局失1分好投，退場後擔任捕手，打擊則有1打點安打，攻守俱佳，教練莊獻祥也以「投、打、跑、守」四拍子選手形容他。楊譁永出身台東「楊家班」，叔叔楊志龍效力中信兄弟，「平常會看叔叔比賽，他球速很快。」

富邦盃給小球員高規格體驗，4強賽起電視直播，也開放電視輔助判決。昨3局上豐田跑者盜壘成功，仁善教練團提出挑戰，是本屆首次，不過仍維持原判。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/