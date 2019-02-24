NBA》豪神甩尾 助暴龍拔刺

林書豪昨上場19分鐘得11分，助暴龍擊敗馬刺，拿下7連勝。 （今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕暴龍隊台裔後衛林書豪明星賽假期後開工首戰，面對黑衫軍馬刺，末節展現「神甩尾」，豪取9分，包含一記拉桿上籃的三分打，前暴龍一哥德羅森讀秒階段奉送失誤，讓互換東家的雷納德抄球灌籃，奠定勝基，暴龍終場以120：117險勝，收下近期7連勝。

馬刺、暴龍季初互換陣中球星，氣氛和情緒都很複雜，德羅森首度重返多倫多，賽前話題十足，暴龍開場前播放短片向德羅森致敬，德羅森也向全場觀眾揮手，儘管最後以失誤收尾，重返多倫多的心情是澎湃的，德羅森表示，很榮幸回到這裡，謝謝球迷、球團的愛。

聯盟唯一 豪哥向亞裔招手

暴龍先發後衛羅利此役上陣35分鐘，也壓縮到林書豪出賽時間，豪哥上半場手感較差，但他很快調整，第三節末兩隊戰況膠著時，豪哥再度上陣，並於第四節展現得分爆發力，終場前6分52秒跳投得逞，幫助球隊超前，他6分鐘拿下9分，打出本季高效率球風，全場出賽19分鐘，進帳11分。

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剩24.4秒時，暴龍雷納德從德羅森手中抄球快攻取分，讀秒階段雷納德站上罰球線，2罰俱中，鎖定勝利。

林書豪加盟暴龍後，兩場比賽都在主場作戰，多倫多有不少亞裔社區，有助於球隊票房，巧的是轉隊前豪哥接受美媒《The Undefeated》專訪，剛好談到亞裔身分以及亞洲文化等議題。林書豪是本季目前聯盟唯一亞裔球員，他坦言，有時感覺並不太好，有時則還算不錯，因為可以去挑戰別人觀點與看法，他很期待有更多亞裔加入他的行列，打進NBA。

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