NBA》喬治見「縫」拋投 絕殺氣走爵士

魏少（右）連續11場大三元中斷。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕P.喬治專屬鞋款在NCAA的「破鞋」事件，於全球鬧得沸沸揚揚，讓NIKE顏面掃地，P.喬治昨天用好表現止血，雷霆與爵士昨天戰到二度延長，P.喬治在讀秒階段殺入禁區，一記漂亮拋投破網絕殺，他與魏斯布魯克聯手砍下88分，終場以148：147氣走爵士。

P.喬治延長賽最後1.6秒拋投絕殺，慶祝奪勝。 （今日美國）

P.喬治在第二次延長加賽剩1.6秒時，拋投得逞，他表示，他知道自己必須跳出來幫助球隊，他當下看到防守者之間有些空隙，決定拋射，感謝上天，那球進了，P.喬治此役挹注45分、9籃板與7助攻。

隊友魏斯布魯克第一次延長時領到第六犯離場，留下43分、15籃板與8助攻，連續大三元場次中斷，數字停在11，不過魏斯布魯克與P.喬治此役都繳出至少40分、5籃板與5助攻數據，成為聯盟36年來最狂組合。

P.喬治本季維持高檔表現，連對手爵士隊教練史尼德都稱讚，「那個拋投太精彩，這就是喬治的能力，他是現在MVP熱門之一，這場比賽他打出MVP身價。」P.喬治目前場均28.9分、8籃板與4.2助攻，與魏少並肩作戰，球隊戰績名列西部前段班，目前38勝20負，排在西部第三，落後第二的金塊2場勝差。

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