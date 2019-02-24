SBL》歐洲連線砍45分 台啤奪回龍頭

台啤愛德昨拿下全場最高24分。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕戰績位居前段班的金酒、台啤昨正面交鋒，台啤「歐洲連線」愛德、塞瑟夫合砍45分，加上蔣淯安10分、10助攻演出，終場以85：67勝出，並以16勝10負，超越金酒登上龍頭。

台啤在前鋒周伯勳因流感身體狀況欠佳情況下，改由陳兆豪先發，他成功扮演奇兵，攻下本土最佳的13分、7籃板、3抄截，而感冒的周伯勳僅打了12分鐘，進帳2分。

26歲的陳兆豪，生涯邁入第5個球季，大多扮演替補角色，昨上場27分鐘為本季最多，也攻下新高13分，他說：「很感謝教練、隊友的信任，剛好對手漏掉我這個點，讓我有機會多得分。」教練周俊三也稱讚他表現很棒，適時頂上火力空缺。

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即便重返第一，台啤教練周俊三仍不敢掉以輕心，他說：「排名第一對球員是肯定，但不用放在心上，畢竟我們資深球員少，年輕球員多，穩定性不夠，得一場場做好準備。」台啤愛德攻下全場最高24分，塞瑟夫21分次之。

金酒教頭：找手感再出發

金酒昨發生19次失誤，33個籃板輸了對手15個，在各項數據不如對手情況下，贏球機會渺茫，教練吳俊雄也直言：「狀況、手感都沒調整到位，輸球也是自己活該。」但他不氣餒，「還有很多場，我們可以趕快調整，像開季一樣追回來。」

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