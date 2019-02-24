SBL》被垃圾話激怒 溫立煌逆轉富邦

溫立煌末節兩罰全中，帶領達欣逆轉勝。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕達欣本季對戰富邦勇士尚未嘗過敗績，昨晚卻陷入苦戰，一度落後，最終靠著溫立煌在倒數階段的關鍵兩罰，以83：81取得本季對戰4連勝。

達欣洋將梅奧昨攻下全隊最高23分，他在今年明星賽勇奪三分球王，但下半季連兩戰手感急凍，三分球11投0中，對此達欣教練范耿祥並不擔心，他說：「K湯也有投不進的時候，梅奧會調整自己的打法，不會濫投，我並不擔心他的狀況。」范總透露，梅奧每次訓練會提早一個小時練投，不管是身手或態度都不需要操心。

昨晚倒數階段，達欣溫立煌、麥克連輪流站上罰球線，且4罰中3球成為贏球關鍵，投進超前分的溫立煌，攻下6分、3籃板，他自爆，罰球能進是因對手的垃圾話激怒他，「米歇爾在我罰球時候說『Hell no』，加上罰進1球後壓力減小，才能兩罰都投進。」

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勇士米歇爾、賈西亞皆攻下26分，團隊20次失誤成為落敗主因，勇士教練許晉哲說：「失誤20次有8次集中在第4節，加上罰球命中率也不理想，才會在最後關頭輸球。」

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