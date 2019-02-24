完美湯瑪士迴旋 李智凱連兩站摘金

李智凱連兩站在體操世界盃摘金，奧運資格即將到手。（取自體操世界盃墨爾本站官方臉書）

擊敗中日勁敵

〔記者粘藐云／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱昨在體操世界盃墨爾本站鞍馬決賽登場，再度使出拿手武器「湯瑪士迴旋」，完美落地以15.266分擊敗中國名將翁浩，連兩站在體操世界盃摘金，奧運資格即將到手。

22歲的李智凱揮別2016年里約奧運落馬陰霾，前年在台北世大運體操鞍馬摘金後，生涯攀上高峰，去年延續氣勢，雅加達亞運為台灣搶下史上首面體操金牌，寫下歷史。

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再拿一站就進軍奧運

本週李智凱遠征澳洲墨爾本，迎來2019年首戰，他在預賽先繳出14.900分，排名僅次於翁浩。決賽時，李智凱排在第4位登場，他拿出近乎完美的表現，最終以15.266分，力壓日本勁敵長谷川智將和拿下15.233分的翁浩，成功摘金，也讓一旁的教練林育信振奮不已。

李智凱去年11月在德國科特布斯站鞍馬決賽，也曾以15.508分擊敗翁浩奪冠，兩度氣走勁敵，為他增添不少信心，且兩站分別進帳奧運積分30分，奧運舞台近在咫尺。對於子弟兵表現，林育信給予肯定，他說：「這次李智凱拿到第2站冠軍，後面的兩站，只要再拿1站就有機會挺進奧運，希望後面兩站，他可以順利平安完成，盡早為自己拿下奧運資格。」

2020年奧運資格計算方式，將取世界盃3站最佳成績，且每個項目僅有1名選手可透過此方式取得資格，從2018年底李智凱奪冠的德國科特布斯站起計算，至明年共有8站，目前李智凱已拿下兩站冠軍，並獲得60分積分，相當有機會搶下資格。

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