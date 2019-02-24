謝淑薇雙打封后 獎金雙收大贏家

謝淑薇（右）與史崔可娃在杜拜女網賽雙打封后，獲得生涯第21冠。（取自WTA官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇／史崔可娃（捷克）昨於杜拜女網錦標賽聯手攻頂，兩個6：4強壓第7種子哈爾德卡（捷克）／瑪卡洛娃（俄國），連續第2年挺進雙打決賽的小薇，4連勝1盤未失奪冠，加上單打首闖4強，這週合計進帳20.4萬美元（約627萬台幣）獎金，名利雙收，堪稱大贏家。

直落二擊敗捷俄名將

單打謝淑薇連爆冷門，一路過關斬將淘汰三大世界前十高手，直到準決賽3盤鏖戰，才惜敗給捷克第2種子柯薇妥娃，也締造台將「WTA超5」大賽最佳戰績。下週最新職業排名，小薇單打有機會來到26、雙打則回升至17，皆居我國之首；她將休兵調整，預計3月出征美國，挑戰印地安泉、邁阿密的「陽光雙賽」。

面對坐擁5座大滿貫女雙金盃的「捷俄名將」，第3種子謝淑薇／史崔可娃毫無懼色，率先搶攻3：0開局，儘管難纏對手回破連趕3局咬上，拉鋸至第10局「台捷聯軍」再破先馳得盤。次盤小薇人馬同樣先破2：0，再互破又保4：1拉開，卻錯失機會連掉3局被扳平；關鍵時刻「台捷聯軍」回穩止血，第10局「再見破發」，耗費1小時20分鐘直落2出線。謝淑薇／史崔可娃自去年印地安泉封后，再度攜手掄元，也是她職業生涯第21座雙打冠軍。

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單、雙打兼顧的謝淑薇，是去年杜拜雙打亞軍，當時她與中國彭帥合拍，決賽歷經「超級搶10」不敵詹皓晴／中國楊釗煊；如今小薇改與東歐老戰友組軍，小詹搭檔則換成姊姊詹詠然，雙方4強提前狹路相逢，「台捷聯軍」先挾6：2、6：1勝出，取得爭冠權。

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