一色優會見球迷 笑稱來球場很見外

一色優昨重回台南球場開球，笑稱沒有特別感傷，但來球場有些見外。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕47歲一色優去年球季結束辭去統一獅體能教練一職，21年中職教練生涯畫下句點，未來計畫和太太遠赴美國西雅圖創業。昨對韓職樂天巨人熱身賽，獅隊幫他舉辦球迷見面會並邀請開球，重回台南球場，一色優說，「沒有特別感傷，但來球場有些見外，有打擾大家的感覺。」

一色優1997年透過友人引薦，來到和信鯨總教練李來發麾下工作，開啟中職旅程，至今他仍對「發總」感念在心。一色優回憶道，剛來和信沒領薪水，球隊只有一名防護員，他就被安排當防護員助理；隔年球隊沒體能教練，他接下這職務，感謝李來發當初給他機會。

2001年球季結束，一色優離開和信，2003年統一獅總教練謝長亨找他當體能教練，16年如一日，他坦言，2014年開始一直在思考，是否應該繼續在棒球圈工作，內心不斷拉扯，去年剛好有機會，決定離開獅隊，選擇出國闖一闖。

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雖然在獅隊16年，但一色優自覺沒在球隊待很久，也沒有如外界所言，為獅隊做出許多貢獻有榮幸的感覺，離開球隊3個月，一切慢慢習慣，但仍有不習慣的地方，一色優表示，像今年沒參加開訓就覺得不習慣。

家鄉在日本大阪，台南如同一色優第二故鄉，他說，每次回大阪，一開始都會感到不習慣，他已經習慣台南的一切，包括氣候、食物和街道巷弄，在這裡生活很舒服。至於未來是否會繼續從事棒球相關工作？他表示，目前沒這打算。

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