HBL》光復最光輝時刻 扳倒松山首晉4強

以光復喬楚瑜（8號）為首的防守陣線擊潰松山，隊史首度晉級4強。（記者林正堃攝）

光復主帥大讚張子奕（右）是8強階段奇兵兼MVP。（記者林正堃攝）

松山苦吞3連敗，4強之路得靠人助自助。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕光復高中在107學年度HBL高中籃球聯賽從資格賽打起，當時若宣告本季以4強為目標，絕對被認為是痴人說夢。

光復昨在8強賽展現黑馬精神，刻意主打「防守戰」，逼得衛冕軍松山高中投籃命中率跌至20.8％，最終以54：46扳倒松山，不僅是隊史首次打贏強敵，更確定闖入本屆男子組4強，締造校史最輝煌時刻。

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防守大戰 松山命中率僅2成

光復上屆16強預賽提前淘汰，當時碰上松山還慘輸17分。不過，198公分「喬神」喬楚瑜本屆更具禁區主宰力，使光復有本錢與強敵力拚防守。主帥陳定杰昨便祭出嚴防策略，告知球員以慢制衡衛冕軍，成功奏效並收下驚奇勝利。他說：「這場比賽感謝球員百分之百聽話、付出一切，一起在和平籃球館，共同創造最美好回憶。」

喬楚瑜12分、10籃板及5阻攻，搭配張子奕攻下10分，兩人聯手捍衛禁區居功厥偉，張子奕被陳定杰大讚是8強階段奇兵兼MVP。

3連霸岌岌可危 松山今須人助自助

值得一提的是，光復去年找來昔日新榮高中、高雄師大主控李宇偉任助理教練，他在高中階段從未贏過松山，想不到光復球員幫他做到。他說：「以前我們打松山都拚前三節，末節就被海放，所以這次提醒球員要有耐心，整場比賽雖讓我看得緊張，但最後贏球，讓我以他們為榮。」

松山昨進攻大失常，僅李毓辰拿10分，其餘無人得分雙位數，今日面對南山高中不只要贏球，晉級命運更得視高苑工商、南湖高中及光復、能仁家商之戰的勝負關係，3連霸之路已深陷危機。

光復首度擊敗松山，對助理教練李宇偉（見圖）來說也是初體驗。（記者林正堃攝）

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