HBL》能仁14連勝 南山主帥繼續失眠

高錦瑋（右）昨飆出個人新高31分，能仁獲勝後緊抱林彥廷慶祝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕能仁家商主控高錦瑋昨一改組織控衛風格，搖身變成得分悍將，以及王翊帆末節及延長賽連拿8分，率隊98：92擊敗南山高中，以14連勝續當男子組唯一不敗之師，榮膺3月16日台北小巨蛋4強決賽頭號種子。

高錦瑋向來負責供輸、掌控節奏等工作，昨「轉型」上演生涯最瘋狂飆分秀，20次出手、中11球，包括3顆三分球，砍進個人新高31分及5助攻、4籃板。主帥林正明笑說，「高錦瑋企圖心變好強，這樣的狀況，反而讓我有點擔心。」

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另一贏球功臣王翊帆在高二經常出現雙腳腳筋不適，昨林正明刻意減少其上場時間，直到末節才放手讓子弟兵上場奮戰。王翊帆末節剩1秒拋入扳平戰局2分，延長賽更連取6分，包括一次「四分打」。他說：「我腳不太舒服，害我防守不斷漏人，很怕害球隊輸球。」

能仁、光復高中確定闖入本屆男子組4強，8強賽戰績4勝2敗的南山，若高苑工商今日擊敗南湖高中，以及光復高中再退能仁家商，而南山慘輸松山高中40分才會遭淘汰。面對晉級又要再等1天，南山主帥許時清苦笑，「我只能再失眠一個晚上！」

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