ABL》從1勝到季後賽 夢想家打算拚到底

夢想家陳世念近2場扛先發控衛，助隊挺進季後賽。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕東南亞籃球聯盟台灣球隊寶島夢想家昨天持續於彰化體育館主場作戰，儘管天氣不佳，仍吸引3500名球迷進場，面對聯盟戰績墊底的澳門戰狼，夢想家甩開上半場進攻當機不順，下半場頻頻快攻得逞，加速揚長而去，終場以107：79大勝，笑納本季第13勝，同時搭上季後賽列車。

夢想家先發控球李學林連兩場缺陣，由陳世念扛先發，首節助隊度過亂流，不過次節團隊進攻小當機，夢想家易籃前還落後1分。下半場開始夢想家攻擊火力恢復正常，外援阿提諾、吳永盛接連開火，第三節反超比數，末節快攻拖垮對手，分差來到20分以上。

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隊史上季僅1勝，本季則確定開進季後賽，教練穆雷表示：「我們要保持聯盟排名的位置，這是最難的開始，不能因為進了季後賽而鬆懈，儘可能贏下每場比賽，維持在聯盟第二名就能掌握季後賽主場優勢！」

台美混血好手錢肯尼攻下15分、4籃板，前一役則是8分進帳，他表示，教練一直強調要他勇敢出手，尤其是空檔機會，剛好這場都能把握，才有好表現。

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