不輸「大王」 陽岱鋼同場敲安

火腿熱身賽王柏融單場2支1、1打點，締造連8場安打。 （取自火腿官網）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕陽岱鋼、王柏融在日職賽場首度同台的好戲，昨於公辦熱身賽上演，兩人同場較勁都敲安，王柏融更締造連8場安打，依舊是火熱的6割大王。

陽岱鋼（右）昨與王柏融同場對尬，岱桑同樣演出單場2支1的好表現。（取自官網）

「6割」大王 連8場敲安

日本火腿熱身賽首戰昨展開，作客讀賣巨人的那霸奧武山棒球場，狀況極佳的王柏融扛火腿先發第4棒、左外野手，陽岱鋼則是巨人第6棒、指定打擊，現場湧入1萬2164人觀戰。

這場「台灣內戰」由王柏融率先擊出安打，3局上2出局、三壘有人時，他以右外野安打敲下1分打點，且是火腿第1分，這是他在官辦熱身賽的首安，連同自辦熱身賽已達成連8戰安打，共18打數敲11安，打擊率高達6成11。

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4局下換松本剛守左外野，退場的王柏融單場2支1、1打點，陽岱鋼則在5局下1出局、一壘有人時上場打擊，揮出三壘滾地球形成內野安打，此役首安出爐，加上前天官辦熱身賽首轟，狀況也不俗。

岱桑2支1 巨人逆轉勝

阿部慎之助8局下代打陽岱鋼，陽岱鋼同樣是單場2支1，巨人該局靠龜井善行、中島宏之安打串聯，大城卓三補上3分砲，以3：2逆轉奪勝。火腿由金子弌大先發，完成2局後，開幕戰先發投手上澤直之接力中繼3局，皆挨1安無失分、無關勝敗。

陽岱鋼昔日在火腿就是看板人物，王柏融接棒成為火腿人氣新星，兩人曾於2015年首屆世界12強賽、2017年亞冠賽並肩作戰，而今年11月登場的12強賽，也勢必是台灣隊希望徵召的主將，有機會看到兩人再披國手戰袍。

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