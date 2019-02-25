林子偉棒打洋基 連2場有打點

小熊熱身賽，曾仁和打頭陣，先發2局失2分。（今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕紅襪春訓熱身賽第2戰昨強碰同區宿敵洋基，擔綱先發二壘手、第7棒的林子偉表現搶眼，3打數擊出2安、1分打點，含1支二壘打，今年熱身賽首安和首支長打出爐，且連2場有打點。

林子偉在紅襪熱身賽表現搶眼，3支2、1分打點，率隊擊敗洋基。 （法新社）

雙安好表現

熱身賽首支長打

紅襪前天首戰對東北大學棒球隊只打7局，林子偉先發守游擊、扛開路先鋒，單場2支0但有1打點；昨移防二壘，2局下1出局，一、二壘有人時，他對洋基先發左投柯爾提斯敲出穿越二、游的安打，個人熱身賽安打開張，並攻下全隊第1分。

3局下，在紅襪農場頭號大物查維斯轟3分砲後，林子偉又對第2任投手哈契森揮出右外野二壘打，紅襪單局豪取5分逆轉；林子偉5局下靠二壘手失誤上壘，該局結束便退場，紅襪終場8：5獲勝。

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紅襪今晨再戰雙城，林子偉未先發，其他主力陸續上陣，教頭柯拉早已排定二、三、游交給霍特、德弗斯、波格茲，班尼泰迪、布雷德利也在外野亮相，去年美聯MVP貝茲則預定週四首度出賽。

曾仁和先發2局失2分

小熊熱身賽昨開打，打頭陣的曾仁和對釀酒人先發2局挨4安，失2分就是2局上被瑞伊砲轟，無三振和保送；小熊首戰就有不少主力登場，包括布萊恩1局下敲2分彈，最終也以8：4贏球。

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