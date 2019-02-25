印地安人連「台」好戲 胡智為今捕蛇

印地安人熱身賽，張育成7局上登場打擊，單場僅1打數無安打。（取自官網）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕印地安人今年大聯盟春訓有4名台將參與，輪番在熱身賽上陣，內野手張育成昨先出賽對上紅人，今晨4時換投手胡智為先發迎戰響尾蛇，也是他從光芒轉到印地安人的首戰。

張育成1打數無安打

印地安人熱身賽昨開打，張育成5局下接替先發游擊手佛雷爾提的守備，並打第8棒，7局上登場打擊，面對後援的史帝芬斯揮空三振，單場僅1打數無安打。

由於當家游擊手林多受傷，需要時間復健，游擊防區多人競逐，張育成是被看好的人選之一，昨先發的佛雷爾提則是單場2支2、敲回1分打點，兩隊終場3：3言和。

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今換胡智為獻出轉隊首秀，對上去年球季6勝2敗、防禦率3.93的響尾蛇左投瑞伊。印地安人強化牛棚戰力，去年底透過交易獲得胡智為，儘管總教練法蘭柯納偏好用老將，但因季後沒太多補強，今年春訓勢必會更注意胡智為等年輕好手的表現，胡智為有機會在牛棚卡位。

印地安人的「台灣四劍客」都要拚個機會，投手江少慶、捕手朱立人雖不在40人名單，但首度受邀大聯盟春訓，熱身賽前段可望多上場，更令人期待台將同場亮相。

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