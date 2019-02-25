高苑林逸達完投勝 對穀保殺無赦

高苑林逸達完投勝。 （學生棒球聯盟提供）

高中木棒聯賽12強出爐

〔記者黃照敦／綜合報導〕台灣旅美9條好漢目前在大聯盟春訓搶表現希望更上一層樓，下一批世代年輕好手則在國內征戰高中木棒聯賽總決賽，為自己的棒球生涯奠基，昨12強出爐，U18國手李晨薰和林逸達表現搶眼，旅外發展可期待。

平鎮李晨薰完封普門

被譽為高中第一強投李晨薰每次出賽，球探們全出動緊迫盯人，昨他威風八面，面對普門中學單場飆出11K（7局），率領平鎮高中8：0完封勝。李晨薰表示，去年8月在日本宮崎舉行的U18亞洲盃讓他學習很多，「難得可以和其他國家好手比賽，感覺一山還有一山高」，目前才高二的李晨薰身高已逾191公分，他表示目前最須加強變速球的掌控。

高苑林逸達打U18時可扛第四棒、也當終結者，昨天對死對頭穀保家商則先發登板，以99球完投9局僅被敲3安，飆4K，僅失1分（非責失），高苑以4：1過關。高苑總教練李來發說︰「高中9局完投不容易，說不定明年賽制改變後就只能投7局，林逸達讓他慢慢增加局數，這場投出代表作，表現很穩定。」

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水準最高的木棒聯賽12強底定，第四階段淘汰賽賽程也出爐，3月1日起集中在嘉義市立棒球場舉行，首日依序為嘉義高中對西苑高中、普門中學對壽山高中、大理高中對東石高中、穀保家商對鶯歌工商，勝者晉級8強。至於平鎮、高苑、南英、三民高中都以第三階段3連勝之姿率先取得保送8強，智林體育台直播12強賽。

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