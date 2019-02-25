楊志龍2局無失分 卡位先發輪值

中信兄弟楊志龍昨與韓職樂天巨人熱身賽，先發兩局無失分。 （記者羅志朋攝）

許基宏轟2分砲

〔記者羅志朋／屏東報導〕中信兄弟昨與韓職樂天巨人熱身賽，兄弟打線火力全開，全場敲出14支安打，包括許基宏轟2分砲，最終就以9：2擊敗樂天。

樂天一軍球員連2年來台灣高雄春訓，關鍵在於南台灣氣候好、球場設備符合需求，未來樂天計畫長期讓一軍在台春訓。今年樂天和中職4隊各打1場熱身賽，戰績1勝1和2敗，樂天一軍主力今將搭機赴沖繩，展開第2階段春訓，二軍球員則續留台灣操兵。

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昨役3局上樂天靠洋砲阿蘇亞雷擊出二壘安打，孫兒葉敲安先馳得點。4局上金紋滸敲安，接著盜壘成功，並靠捕手林明杰傳二壘失誤進佔三壘，此時投手陳琥暴投，樂天再下一城，取得2：0領先。

14安擊退樂天巨人

兄弟前5局掛零，6局下吹起反攻的號角，林明杰獲保送，許基宏轟2分砲，一棒追平比分。7局下吳東融、高宇杰、林智勝、詹子賢先後敲安，加上許基宏挨觸身球保送，單局灌進4分反超前。9局下兄弟敲4安，打下3分，最終就以7分之差帶走勝利。

兄弟先發投手楊志龍先發2局被敲1安、無失分，飆2K，表現不俗，他是本季先發輪值人選。他表示，這場控球不算理想，依捕手配球引導，攻擊好球帶，對方打者看到好球就不會放過。

對於擠進開季先發輪值，楊志龍說他很有信心，現階段投球必須提升平均球速，畢竟先發投手均速很重要。

樂天昨雖不敵兄弟，不過兄弟總教練伯納認為，樂天前3任投手壓制力十足，幾名打者實力也不錯，是實力堅強的球隊。樂天先發投手尹聖彬年僅19歲，身高197公分，前年加盟樂天，簽約金約1300萬台幣，昨他投2局無失分，最快球速153公里，均速比楊志龍多10公里左右。

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