領恰恰5倍薪 孫兒葉盼打12強賽

孫兒葉是南韓國家隊常客，多次在國際賽與台灣隊交手。 （記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕韓職樂天巨人明星外野手孫兒葉是南韓國家隊常客，多次在國際賽與台灣隊交手，他說，「年底12強賽若國家隊徵召，對我是種肯定，我也希望能為國家做出貢獻。」

4度打對「台」 每次都很累

下個月滿31歲的孫兒葉，近2屆經典賽和亞運都是國手，4度與台灣交戰，他坦言，「每次台韓對戰，無論勝負都只差1、2分，對我而言，不管身體還是心裡都感到疲累，打國家隊確實有壓力。」

孫兒葉連2年隨樂天一軍來台灣高雄春訓，在國慶青埔球場常有許多球迷找他簽名，他表示，來的球迷比想像中還多，希望自己可以努力打球，讓球迷以支持他為榮。

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2012年亞職大賽Lamigo桃猿曾赴樂天巨人二軍訓練基地練球，當時桃猿球員對於樂天訓練環境完善感到相當震撼。昨孫兒葉隨隊到中信公益園區打熱身賽，對於中信兄弟春訓基地，他覺得和樂天二軍訓練基地類似，在此打球很舒服。

孫兒葉本季年薪15億韓元，台幣約4112萬元，是「恰恰」彭政閔近5倍。孫兒葉表示，台灣有很多厲害打者，也知道恰恰這名好手。

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