艾迪頓會老戰友 想回韓職雪恥

艾迪頓（左）和阿蘇亞雷相談甚歡。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕昨中信兄弟和樂天巨人打熱身賽，曾效力樂天的兄弟洋投艾迪頓，賽前頻找前隊友聊天，2年前赴韓職發展卻不如預期，他說，「有機會的話，我想回韓職證明自己。」

艾迪頓首度來台是2016年下半季，當時即效力兄弟，2017年開季只投1場就被樂天挖角，但他在韓職出賽15場，只拿下2勝7敗、防禦率5.91的不理想成績，季中遭解約，去年回鍋兄弟，還曾對統一獅投出無安打比賽。

艾迪頓表示，這不是找藉口，而是2年前剛到樂天沒有投入完整春訓，暗號、戰術配合各方面都不熟悉，加上韓職有10支球隊，他就得研究另9隊打者習性，不像中職僅4隊。

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昨艾迪頓與樂天老戰友相見歡，有人說他瘦了，也有人說他現在打球好像比較開心。艾迪頓坦言，在韓職打球壓力大，要比較的話，台韓職棒選手天分差不多，但韓職球員對比賽細節和專注度較好。

今年中職各隊找來許多大咖洋將，艾迪頓說，包括富邦悍將索沙和統一獅奧斯丁，他們都是不錯的投手，薪水肯定不低，球團願出高價找洋將，相信程度會愈來愈好，「對我來說也會有壓力，算是督促自己必須做更好。」

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