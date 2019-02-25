林祐樂3分彈 打熊不手軟

林祐樂4局下大棒轟出3分彈，獅隊擴大領先。（統一獅提供）

悍將16安擊潰巫師

悍將4局上在蔣智賢2分彈帶動下拿回領先。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅、富邦悍將昨天都與韓職球隊打熱身賽，獅隊掌握對方投手保送過多，以10：2擊敗斗山熊，悍將發揮攻擊強勢火力，以12：5擊敗KT巫師。

獅隊晚間在台南主場迎戰熊隊，3局下斗山換投朴姃俊，開局對黃恩賜、林祐樂連續投出保送，唐肇廷適時安打助獅隊先馳得點；4局下斗山換投利教勳，1出局後也連投2次保送，林祐樂大棒轟出3分彈，獅隊以4：0擴大領先。

請繼續往下閱讀...

6局下斗山再換投李東源，1出局後又連投2次保送，林勝傑趁捕逸加暴投跑回第5分，8局下獅隊臨去秋波，猛攻8人次鯨吞5分；獅隊動用5位投手，僅王玉譜於5局上開局連挨3安失2分，劉軒荅先發3局用43球，挨3安無失分。

蔣智賢2分彈帶動攻勢

悍將中午在嘉義南華大學對巫師，排出幾乎全一軍的先發打線，1局上就攻佔滿壘，靠范國宸適時安打以2：0先馳得點，4局上重啟攻勢，在蔣智賢2分彈帶動下鯨吞4分，以6：2拿回領先，第6、7局再灌6分拉開比數。

悍將動用5名投手，吳世豪先發2局挨2安失1分，林克謙接替吳世豪後，3局下雖失1分但沒讓危機擴大；比賽打到第7局，因為雨勢過大提前結束，悍將全場擊出16支安打，以12：5擊敗巫師，拿到熱身賽首勝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/