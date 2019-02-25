養父鐵、小林 齊聲尊敬恰恰

前兄弟象日籍投手養父鐵（前左）、小林亮寬（前右）出席中華職棒30週年特展，於見面會後與球迷玩自拍。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒30週年特展昨天首次為退役洋將安排見面會，邀請前兄弟象日籍投手養父鐵、小林亮寬到場，兩人分別見證不同時期的彭政閔，都很尊敬他在中職的成就，小林更稱他是中職的「超級巨星」。

小林指出，2008年加入象隊時，彭政閔是中職的「Superstar」，還代表台灣去打奧運，同隊2年期間最欣賞彭政閔的人品與拚戰精神，「他留下的成績，對未來的中職球員影響很大，今年打完他就要退休，讓我覺得很寂寞，希望他有更好的發展。」

養父鐵表示，2001年與彭政閔共同加入象隊，當年2人都是新人，19年後的彭政閔對台灣棒球的影響非常大，既然今年是最後1個球季，希望能為球迷打出好成績，為職棒生涯畫下最好的句點，「我很尊敬他，也會為他感到開心！」

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養父鐵大學畢業後在社會人球隊打球，因緣際會成為第1個加入中職的日本業餘選手，印象最深刻是在中職第1場，不但投出完封還飆出16K，還有2001年總冠軍賽第7戰，「這2場比賽，我想我一生都不會忘記！」

小林的父親當年不贊成他再打球，來台前2人大吵一架，他把中職當成生涯最後1站，2008年總冠軍賽第6戰是他生涯很重要的1場比賽，因為父母親第1次現場看他投球，激勵他交出先發6局無失分，帶領象隊逼出第7戰。

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