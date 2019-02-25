「麟洋配」打贏南韓 國際賽首戰就封王

李洋／王齊麟（右）兩人合拍後的首次國際賽就奪冠。 （李洋提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽球好手王齊麟闖進超級300系列西班牙名人賽男雙、混雙決賽，昨天他面臨一日雙戰，儘管混雙亞軍作收，稍作喘息過後再度提拍，他與李洋組合「麟洋配」，以21：8、23：21拍下南韓搭檔徐承宰／金元昊，兩人首度搭檔國際賽就順利捧冠，寫下好的開始。

王齊麟與南韓徐承宰都闖進男雙、混雙決賽，21歲徐承宰是2017年台北世大運男雙金牌，左手持拍的他被譽為李龍大接班人之一。王齊麟昨與混雙搭檔程琪雅在決賽以18：21、15：21，不敵世界排名第14的徐承宰／蔡侑玎，收下亞軍。

王齊麟連拚2場 混雙亞軍

王齊麟稍作休息提拍再戰，男雙決賽面對世界排名第76的徐承宰／金元昊，李洋／王齊麟首局加速攻擊，掌握節奏，對手反應不及，李／王以21：8先馳得點。次局雙方後半段陷入拉鋸，李洋／王齊麟領先變落後，但兩人快速調適，找回攻擊主導權，先是化解對方2個局點，戰局逼進丟士，對方隨後奉送發球失誤以及出界球，李／王激動倒地握拳，慶祝奪冠。

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李洋表示，這座冠軍對他們是種肯定，加上新的組合，走出舒適圈，冠軍對他更是意義重大，他也很謝謝家人、朋友支持，他才能繼續拚。

這是王齊麟生涯三度於超級300系列賽雙晉男雙、混雙決賽，先前是2017年台北公開賽男雙冠軍、混雙亞軍，2018年紐西蘭公開賽則笑納雙冠。

李洋／王齊麟將馬不停蹄前往德國，參加超級300系列德國公開賽，首輪將面對世界排名第24的中國組合歐烜屹／任翔宇。

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