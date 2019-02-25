專剋勇士 火箭3度對戰全贏

火箭E.戈登（左）躍升先發，攻下全隊最高25分，助隊擊敗勇士。 （美聯社）

沒哈登也行

換戈登來

〔記者廖聿偉／綜合報導〕火箭一哥哈登因傷缺陣，E.戈登躍升先發表現精彩，攻下全隊最高25分，明星控衛保羅則進帳23分，聯手率隊118：112擊敗地主勇士。本季3次對戰全勝，火箭有機會完成橫掃。

近年聯盟常勝軍勇士，自柯爾執教以來，僅於上季對爵士吞下對戰3連敗，且從未被4戰橫掃。火箭上季於西部冠軍戰鏖戰到第7場才落敗，本季復仇心切，成為勇士剋星。

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哈登因頸部痠痛和感冒缺席，但不影響士氣，火箭開賽就打出15：0的夢幻開局，是本季第三佳，僅次於塞爾提克對公牛的17：0，和快艇出戰雷霆的16：0。

連續擊敗二連霸的強敵勇士，火箭眾將仍平常心以對，保羅表示，「贏球證明我們實力超群，但開心2天後就該拋諸腦後，季後賽一切都不一樣，我們必須在7場比賽中取得4勝。」

保羅此役送出本季最佳17次助攻，生涯累計9006次助攻，成為史上第8位9000助攻俱樂部的成員。同時也是史上第5位達到生涯1萬7000分、9000助攻和4000籃板的選手，僅次於名人堂球星「大O」羅伯森、史塔克頓、魔術強森和奇德。

勇士杜蘭特轟下全場最高29分，柯瑞也進帳25分和9籃板，可惜禁區主力格林腳踝扭傷，於第四節提前退場，也讓勇士反撲功虧一簣。柯爾表示，格林只是小扭傷，並不嚴重，但仍會做進一步的檢查，才確定歸隊日期。

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