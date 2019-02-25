湖人缺危機意識 詹皇氣噗噗

詹姆斯（右）砍27分、12助攻，湖人仍不敵鵜鶘。 （美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕湖人隊昨天作客紐奧良，鵜鶘隊因背靠背出賽，讓A.戴維斯輪休，曾涉及公開招攬A.戴維斯的湖人球星「大帝」詹姆斯，昨一接到球就遭主場噓聲伺候，但不影響詹皇表現，他此役攻下27分、12助攻與7籃板，不過隊友相對較低迷，湖人終場以115：128吞敗，賽後詹姆斯提醒隊友要有「危機意識」。

「一眉哥」缺陣 湖人還輸

湖人隊目前29勝30負、 鵜鶘則是27勝34負，雙方戰績相去不遠，湖人雙位數之差不敵對手，賽後詹姆斯語重心長地說：「我們必須要有危機意識，這場比賽是我們挖洞給自己跳。」

詹姆斯補充，危機意識不是到了球場才有，每天練球、訓練都要提醒自己，做好賽前準備以及球賽戰略，要把這些當作日常生活的一部分。湖人隊力拚相隔6年來首度挺進季後賽，但目前於邊緣徘徊，暫居西部第十，落後第八的快艇3.5場勝差，例行賽僅剩23場。

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另外，詹姆斯昨生涯助攻數來到8524次，追平米勒，成為聯盟史上第十傑，第九傑是「手套」裴頓的8966次。

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