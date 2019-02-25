「小鮮肉」扛一哥 拉文、D.羅素飆破40分

公牛拉文（前）轟下生涯新高42分。（美聯社）

籃網D.羅素送自己生日禮

籃網D.羅素（右）23歲生日當天，飆出生涯最佳的40分。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕公牛拉文和籃網D.羅素皆未滿24歲，但兩人已成為球隊一哥，昨同日飆破40分大關，且率隊贏球。

23歲的拉文轟下生涯新高42分，帶領公牛126：116擊敗強敵塞爾提克。D.羅素則於23歲生日當天，送給自己賀禮，豪取平生涯最佳的40分，幫助籃網117：115擊敗黃蜂，穩住東部第6的位置。

本季為D.羅素加入NBA的第4年，已成為獨當一面的大將，場均20.5分、6.7助攻，都創下生涯新高，還首度進入明星賽。D.羅素表示，「成為明星球員，對手勢必會嚴加看管，我必須打得更具侵略性，尤其在爭取季後賽門票的關鍵時刻。」

請繼續往下閱讀...

連3年無緣季後賽的籃網，近期陷小低潮，此戰僅是近9場的第3勝，戰績31勝30敗，排名東部第6，領先第9名的魔術僅3.5場勝差。

公牛前一場造訪波士頓，慘敗給對手56分，創隊史最大敗分，昨復仇成功，除拉文上演飆分秀外，馬卡南也進帳生涯新高35分，外加15籃板，成為繼喬丹和皮朋之後，暌違12年，隊史再度出現2人同場皆攻下超過35分的紀錄。

拉文曾2度拿下灌籃大賽冠軍，本季攻守場均23.3分、4.5籃板和4.4助攻，都寫下生涯最優。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/