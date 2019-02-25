連3場轟破40分 魏少做白工

雷霆魏斯布魯克（右）連3場轟破40大關。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕前役歷經兩度延長賽驚險獲勝的雷霆，體力大受影響，昨出戰國王命中率不佳僅38.1%，魏斯布魯克一夫當關，豪取41分、10籃板，連3場轟破40大關，但二當家喬治19投僅4中，進帳14分，終場雷霆116：119不敵國王。

喬治前一場豪取45分，二月份場均38.9分，高居聯盟第一，但此役手感急凍，對此喬治回應，「連兩場出賽的確造成疲勞，但這並不能當藉口，聯盟每一隊都會面對這樣的賽程。」

國王連2場以2分之差，敗給西部前2名的勇士和金塊，昨碰上第3名的雷霆，總算揚眉吐氣。攻下全隊最高35分的希爾德表示，「我們收下一場重要勝利，雷霆擁有兩大巨星，且攻守都是聯盟頂尖的強隊，這證明我們有能力與之抗衡。」

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國王自2005-06球季後已連續13個球季提前放暑假，是當今聯盟最久未進入季後賽的球隊。本季是國王最有機會終結季後賽荒的一年，目前戰績31勝28敗，離西部第8的快艇只有1.5場勝差。

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