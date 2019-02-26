揮別1局爆 翁瑋均抗韓局局K

桃猿隊翁瑋均找回投球節奏，昨對韓職二軍先發5局僅掉1分責失。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕Lamigo桃猿新人翁瑋均先發5局只有1分責失，牛棚更完全封鎖對手攻勢，熱身賽以5：2擊敗韓職二軍高陽英雄。

對羅德單局掉7分 昨抗韓5局僅1責失

去年選秀會翁瑋均獲得猿隊第1指名，簽約金480萬元改寫陳禹勳保持的隊史投手最高450萬元紀錄，但是對羅德隊交流賽遭到震撼教育，先發1局狂失7分，被擊出5支安打，包括1支全壘打，還投出3次四壞球，昨天終於找回自己的投球節奏。

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翁瑋均每一局都投出1次三振，前4局無失分，只被擊出3支安打，直到第5局1出局後才被連打3支安打，加上內野守備失誤而失掉2分。翁瑋均表示，對羅德隊投得太緊繃，昨天比較放鬆，學長們也告訴他，放鬆投球威力就出來了，將來還要加強變化球的細膩度，希望每一球都能投到想要的位置。

改進投球缺失 洪總肯定

猿隊總教練洪一中表示，雖然對手不一樣，昨天翁瑋均的整體表現已經好很多，對羅德隊的比賽之後有修正翁瑋均的一些投球小動作，加強變化球的轉速，也提醒他避免一開始就先丟2個壞球，球數領先才能和打者周旋，看起來有針對缺失改進，將來還可以再進步。

後援2新秀 封鎖韓職二軍

猿隊新秀賴智垣和張明翔各投1局，都讓對手三上三下，黃偉晟和黃子鵬也投1局無失分。

猿隊第1局就發動攻勢，詹智堯、藍寅倫、林泓育和陳俊秀安打攻下2分，第3局林泓育再擊出1分打點二壘打，取得3：0領先。高陽英雄追到只落後1分後，6局下率先上場的劉時豪選到四壞球，靠著觸擊推進和暴投跑回保險分，第7局嚴宏鈞代打擊出1分打點安打，將比數再拉開到5：2。

桃猿新秀投手張明翔後援1局投出三上三下。（記者廖耀東攝）

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