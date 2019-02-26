接大王3棒呼聲高 藍寅倫照樣全力出擊

桃猿隊藍寅倫近2場熱身賽扛第3棒，首打席都敲安。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕「後王柏融時代」的Lamigo桃猿第3棒呼之欲出？藍寅倫連2場熱身賽擔任先發第3棒，雖然總教練洪一中表示，今年誰扛第3棒還要看熱身賽表現，目前藍寅倫無疑是優先人選之一。

近2場扛3棒 首打席都敲安

猿隊今年熱身賽從石垣島對羅德隊交流賽開始，陣容以年輕球員為主，2場交流賽都由廖健富擔任第3棒，回國後的熱身賽廖健富和陳俊秀各打過1場第3棒，最近2場則都是藍寅倫。

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藍寅倫去年擔任開路先鋒第1棒，打第3棒的這兩場比賽都是首打席就敲安。藍寅倫表示，教練團並沒有和他討論過今年的棒次，如果真的扛第3棒，打擊策略上並不會做什麼改變，還是和以往一樣全力去打每1個打席。

洪總：可能開幕戰才會確定

洪一中表示，熱身賽本來就會去做各種嘗試，找出最佳陣容，現在談誰打第3棒還言之過早，要看所有人的表現再做整體考量，可能要3月23日（開幕戰）才會真正確定。

藍寅倫去年二壘打20支、全壘打15支和打點64分都創生涯新高，打擊率0.335則是次高紀錄，今年首度獲得複數年合約，3年月薪都是35萬元。藍寅倫去年月薪22萬元，他表示，調幅（59.1％）超乎他的預期，今年不論打哪一棒，都要打出符合身價的成績。

桃猿對羅德2場交流賽都由廖健富擔任第3棒。（記者廖耀東攝）

陳俊秀也曾在熱身賽中打過桃猿第3棒。（記者廖耀東攝）

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