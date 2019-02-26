打6場登板5次 賴智垣目標吳丞哲

桃猿新秀投手賴智垣今年6場熱身賽已累計5次登板。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕Lamigo桃猿新人投手賴智垣受到教練團重用，昨天對韓職高陽英雄中繼1局無失分，已經是猿隊今年6場熱身賽的第5次登板，賴智垣也期許自己能在牛棚為球隊貢獻。

原本就讀台灣體大的賴智垣，去年念完大三提前投入中職選秀，獲得猿隊第4指名，去年在二軍中繼出賽7場，今年春訓的調整狀況得到肯定，對羅德隊交流賽連2天出賽，回國後的4場熱身賽再登板3次，昨天只用7球就連續解決3名打者，包括1次三振。

請繼續往下閱讀...

賴智垣表示，大三那一年都是擔任先發，雖然大一、大二主要投中繼、後援，畢竟都只是短期的盃賽，如何面對漫長球季密集出賽，還在學習當中。已經是牛棚主力的吳丞哲是他高中學長，黃子鵬一起在成棒培訓隊打過冬季聯盟，是他最常請益的對象。

吳丞哲去年出賽全聯盟投手最多的66場，賴智垣表示，加上熱身賽和季後賽、交流賽，吳丞哲去年可能投將近80場，真的太厲害，自己應該沒辦法投這麼多；不過，還是會以吳丞哲為目標，希望也能在牛棚為球隊貢獻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/