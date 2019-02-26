恐怖の大王 可望並肩柳田悠岐？

王柏融熱身賽打擊率破6成，日媒直呼「恐怖大王」。（資料照，中央社）

〔記者張浩群／綜合報導〕「台灣大王」王柏融春訓手感火燙，8場熱身賽全部敲安，合計18打數共敲出11支安打，打擊率高達6成11，完全展現出台灣四割男身手，日媒《體育報知》也直呼是「恐怖大王」。

日媒《體育報知》昨天以「恐怖の大王」為標題，撰文稱讚王柏融在熱身賽的火燙手感，日前從讀賣巨人先發左投田口麗斗手中擊出安打，連續安打場次推進至8場，也幫助球隊先馳得點。面對陌生的投手要如何因應，王柏融受訪時表示，因為是第一次交手，直覺和揮棒時機都很重要。

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火腿監督栗山英樹也對王柏融讚不絕口，「雖然揮擊時被擠壓到了，但仍打得很理想，得到好的結果。」

日職傳奇名將田淵幸一預測王柏融在日職的打擊率至少會有3成，也有可能會成為像是軟銀強打柳田悠岐等級的打者，繳出打擊率3成52超高水準的表現。

火腿下一場公辦熱身賽在3月2日，將在主場與橫濱DeNA進行2連戰，距離開幕戰還有1個月，王柏融希望能把火燙手感維持到開季。

西武內野手吳念庭在和統一獅兩場敲安後，接獲向一軍「合流」的好消息，目前共有5台將在一軍熱身賽奮戰。

日職台將吳念庭向西武一軍報到。（資料照，記者黃志源攝）

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