陳傑憲簽3年約 薪資最多可領1656萬

獅隊陳傑憲拿到3年合約，今年月薪40萬元。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚、倪婉君／台北報導〕統一獅昨天公布3位主力球員的談薪結果，去年表現出色的陳傑憲、郭阜林都拿到3年合約，今年月薪各是40萬、26萬元；陳傑憲的身價連續2年超越蘇智傑，若前2年達成門檻，後年月薪將衝破50萬元大關。

今年加薪10萬 月薪40萬

陳傑憲連續2年至少擊出165支安打、得分超過100分，上季勇奪年度安打王，還連續2年贏得最佳9人游擊手，繼去年獲得200%加薪、月薪從10萬元衝上30萬元後，簽下個人第1紙複數年合約，今、明年月薪各為40萬、46萬元。至於後年部分，獅隊則以打擊表現為審核標準，若能達成，陳傑憲將領到平均月薪46萬的3年複數約，合計達1656萬元。

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獅隊郭阜林（右）拿到3年合約，今年月薪26萬元。（資料照，記者張忠義攝）

對於球團肯定，身為隊長的陳傑憲表示，「特別感謝球隊用複數年約肯定我這幾年的表現，現在可以安心為今年球季做準備了，去年球隊在最後一步飲恨，今年我唯一的目標，就是拿回總冠軍。」

郭阜林簽3年 首年月薪26萬

郭阜林上季出賽115場、安打119支、全壘打19發、打點76分等多項數據，都創下返台打中職後的生涯單季最高，球團也與他簽下3年合約，今年月薪從15萬元升至26萬元，明、後年的月薪視成績調整。

領隊蘇泰安表示，球團肯定陳傑憲與郭阜林的表現，願意提供複數年合約的保障，陳傑憲打完第2年即使沒有達標，月薪還是會增加。郭阜林明年起也會根據成績調薪，2人設定的標準都註明在合約上。

獅隊蘇智傑簽1年約，今年月薪升至32萬元。（資料照，記者廖耀東攝）

蘇智傑是2016年選秀狀元，連續2年轟出17發全壘打，礙於都沒打滿整季，去年更因為亞運徵召、數次受傷只出賽65場，今年月薪只從25萬元升至32萬元，月薪連續2年低於同年選秀第2輪入隊的陳傑憲，今年若能拿到年度重大獎項，將有助於爭取複數年合約。

施子謙、陳韻文還在談

此外，獅隊表示還剩2名球員尚待確認細節，據悉包括去年新人王施子謙和去年底行使旅外自由球員權利的陳韻文，都還在談，因此將擇日再公布第2波結果。

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